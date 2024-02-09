Elbistan, kirli hava soluyan kentler arasında beşinci oldu

Çevre örgütü Greenpeace Akdeniz’in hava kalite izleme istasyonlarının verilerinden elde ettiği analiz sonuçlarına göre Elbistan, hava kirliliğinde 5’inci oldu.

Daha önceki yıllarda da benzer konumda bulunan Elbistan’daki hava kirliliğinin ana sebepleri ise, fosil yakıtlar ve deprem sonrasındaki toz oluşumu şeklinde sıralandı.

Greenpeace Akdeniz, hava kirliliğiyle mücadele için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ulusal hava kalitesi izleme ağında yer alan istasyonlardan 2023 yılı boyunca elde edilen Partikül Madde (PM) 10 verilerini analiz etti. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’nin havası en kirli şehri Hatay’ın İskenderun ilçesi oldu. Elbistan ise, havası kirli kentler arasında 5’inci sırada yer aldı.

2023 yılına PM 10 kirleticisi açısından bakıldığında Türkiye'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre havası temiz şehir olmadığı görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliğinin dünya genelinde dakikada 13 insanın ölümüne yol açtığına dikkati çeken Greenpeace İklim ve Enerji Uzmanı Gökhan Ersoy, Türkiye'de ise ölüme yol açan risklerde tütün, aşırı kilo, hipertansiyon tansiyon ve yüksek kan şekeri ardından hava kirliliğinin 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Ersoy, hava kirliliğinin sorumlusu olarak fosil yakıtlara dikkati çekti.