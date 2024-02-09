Merkez kan kaybetti kırsala dönüş arttı

Elbistan’da merkez mahallelerin nüfusu 17 bin 609 kişi azalırken, kırsal mahallelerinki ise 5 bin 157 kişi arttı.

Elbistan’da, 1 yıl önce yaşanan depremin ardından barınma sorunu yaşayan birçok vatandaş, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmıştı. Elbistan’ın nüfusu ilk etapta ciddi şekilde düşse de, yaz ayları ile birlikte yeniden artmıştı. Ancak evi ya da işyeri yıkılan birçok Elbistanlı, memleketine dönmedi. Bu da TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki rakamlara ‘kayıp yıl’ olarak yansıdı. 2022 yılında 141 bin 307 olarak açıklanan Elbistan’ın nüfusu yüzde 10’a yakın düştü. Elbistan’ın 2023 yılı nüfusu 127 bin 755 olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre, asrın felaketinin ardından göç veren kentin nüfusu 13 bin 552 kişi azalmış oldu.

TÜİK’ten derlenen verilere göre, Elbistan merkezdeki mahalleler büyük kayıp yaşadı. 2022’de 100 bin 199 olan merkez nüfusu 17 bin 609 kişi azaldı. 2023 yılındaki merkez mahallelerin nüfusu 82 bin 590 olarak kayıtlara geçti. En çok göç veren mahalle ise Kızılcaoba oldu. Kızılcaoba Mahallesi’nin nüfusu 3 bin 397 kişi azaldı. Kızılcaoba’yı; Güneşli Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleri izledi. Elbistan merkezde nüfusu artan tek mahalle ise Tepebaşı oldu. Tepebaşı Mahallesi’nin nüfusunda cüzi brir artış yaşandı.

2023 yılı, kentten kırsala dönüş yılı oldu. 2022’de 41 bin 108 olan kırsal mahalle nüfusu 2023’te 5 bin 157 kişi artarak 45 bin 165’e yükseldi. Kırsal mahallelerin tamamına yakınında nüfus artışı yaşandı. En fazla artış yaşanan mahalle ise Büyükyapalak olarak kayıtlara geçti. Çalış ve Gökçek Mahalleleri’nde de önemli oranda nüfus artışı gerçekleşti.

Elbistan’ın kırsal mahallelerinin 18’inin büyük bölümünde bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde nüfus kaybı yaşandı. 61 mahallenin nüfusu da arttı.