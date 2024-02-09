Deneyap Teknolojisi Atölyesi yeni yıldızlarını arıyor

Elbistan Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 3 yıl boyunca 11 farklı başlıkta eğitim hakkı kazanarak ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızı’ olmak isteyen gençler için başvurular başladı.

Elbistan’da, 2022 yılında açılan Deneyap Atölyesi’nde 160 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrenciler, burada alanındaki uzman eğitmenler tarafından tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik, robotik ve kodlama, mobil uygulama gibi geleceğin teknoloji alanlarında eğitim görüyor.

Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla hayata geçti. 2023 yılı itibariyle 15 bin 910 öğrencinin aktif olarak eğitimine devam ettiği atölyelerden bugüne kadar 2 bin 700 öğrenci mezun oldu. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye’de aynı imkânları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor.

Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne ‘Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefinde yeni geleceğin teknoloji yıldızı sen ol!’ sloganıyla başvurular alınmaya başladı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıflarda eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilecekler.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacak. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar Uygulama Sınavına davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Deneyap Teknoloji Atölyesi’ndeki eğitimlerden yararlanmak isteyenler 25 Şubat’a kadar başvurularını yapabilecekler.