2 bin 760 kişi ‘yeni yaşam’ umuduyla başvurdu

Elbistan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ücretsiz sosyal konut projesinde başvurular sona ererken, ilk etapta teslim edilecek 20 konutun 138 katı başvuru yapıldı.

Elbistan Belediyesi’nin, belirli kriterlerdeki depremzedelere tamamen ücretsiz şekilde dağıtılacak sosyal konut projesi için başvurular 18 Aralık 2023’te alınmaya başlamıştı. Başvurular ise, asrın felaketinin yıl dönümünde sona erdi. 2 etap halinde inşa edilecek sosyal konut projesinde 40 konut, yapılacak. 20 konutluk ilk etabın inşaatı ise hızla yükseliyor.

Özellikle de dar gelirli vatandaşlar açısından yeni bir yaşam umudu olarak görülen sosyal konut projesine toplam başvuru sayısı 2 bin 760 olarak gerçekleşti. Bunların 231’i ise şehit yakını, gazi ve engelli kontenjanından yapıldı. Başvuru sonucu kuraya katılmaya hak kazanan kişiler için 15 Mart 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucu ücretsiz konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler konut devrinde tapu harcını kendileri ödeyecek.

Sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin kura sonuçlarına odaklandığını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Dar gelirli depremzede vatandaşlarımız için yapımına başladığımız, tamamen ücretsiz sosyal konut projemizde başvurular tamamlandı. Projemize toplam 2 bin 760 kişi başvurdu. Şehit yakını, gazi ve engelli kontenjanından başvuranların toplam sayısı da 231.

Aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin insanın heyecanla sonuçlarını beklediği kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek. İnsanımızı mutlu edecek, hayatlarını olumlu yönde değiştirecek projeler yapmanın mutluluğunu tarif edecek kelime bulamıyorum” ifadelerini kullandı.