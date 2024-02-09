CHP Meclis Üyesi aday adayı Güneş Cerit: “Değişim için birlikte yürüyelim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı Güneş Cerit, Elbistanlıların değişim istediğini belirterek, “Değişim için birlikte yürüyelim. Siz hazırsanız biz de hazırız” dedi.

31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı olan Güneş Cerit, gündeme ve seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasına deprem şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileyerek başlayan Cerit, “Depremin enkaza çevirdiği Elbistan’ımızı, çağımızın gerektirdiği yaşam standartlarına ulaşmasını, huzur ve sevgi dolu bir şehir olmasını arzu ediyorum. Hemşerilerimizin ortak temennisi olan bu arzunun mümkün kılınabilmesi için sürece katkı sunmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbistan’ımızın geleceği için birlikte çalışarak daha güzel bir yaşam inşa etmek için bu yola çıktım” diye konuştu.

Değişim vurgusu yapan Cerit, “Değişim gelişimdir. Yeter, karar Elbistan halkınındır. Değişim için birlikte yürüyelim. Yerel sosyal yardımlar arttırılsın, yerel işletmeler desteklensin, yerel hizmetler iyileştirilsin, yerel işçilerimiz azaltılmasın, arttırılsın” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı Güneş Cerit, “Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. Ürettikçe büyüyen, büyüdükçe daha da güçlenen bir Elbistan için hep birlikte çalışacağız. Biz kazanırsak Elbistan kazanacak. Sizlerin sesi, bizimle daha güçlü çıkacak. Halkın sesi olacağız. Martın sonu bahardır. Siz hazırsanız, biz de hazırız. Karar sizin” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.