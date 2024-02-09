MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Anayasa Mahkemesi)Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "DEM'cilerin, DEM'lenmiş CHP'nin ve marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesini siyasi siper haline getirmeleri hukuk sistemine sürülmüş kara lekedir." şeklinde konuştu.