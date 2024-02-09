Elbistan’da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

Elbistan’da, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahıslara yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda sivil ve resmi ekibin katıldığı faaliyette, belirlenen adreslerde arama yapıldı. Operasyon sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şahıslar, cezaevine teslim edildi.