Enkazdan 13 kişiyi kurtaran depremzede ağabeyini böbreğiyle yaşama bağladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ikinci kattaki evlerinde eşi ve dört çocuğuyla yakalanan PTT Başmüdürlüğü çalışanı 44 yaşındaki Yılmaz, bir kat çöken binadan güçlükle çıkabildi.

Ailesini araca bırakarak enkazdakilerin yardımına koşan Yılmaz, zorlu çalışmalarla 13 kişiyi yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Mesai arkadaşlarını ve bazı yakınlarını depremde kaybetmesine rağmen memleketinden ayrılmayan Yılmaz, Antalya'da yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği çeken ağabeyinin durumunun ağırlaştığını öğrenince kente geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ağabeyine böbreğini vermek için tetkik yaptıran Yılmaz, dokuların uyumlu çıkması üzerine ameliyata alındı.

Yılmaz'ın böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlığı başkanlığındaki ekip tarafından ağabeyi 49 yaşındaki Dursun Yılmaz'a nakledildi.

Hastane odasında tedavileri süren Yılmaz kardeşler, gözyaşı dökerek sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı.

"Buraya can kurtarmaya geldim"

Memili Yılmaz, AA muhabirine, yengesinin aradığını ve abisinin durumunun kötüleştiğini söylediğini belirterek, "'Ağabeyinin böbreği iflas etmiş.' dedi. 'Bir can bir candır' dedim, hemen yola çıktım. Buraya can kurtarmaya geldim. Ağabeyimin yaşaması için tereddüt etmeden böbreğimi verdim. Bir can daha kurtardığım için mutluyum, sevincimiz hüznümüz birbirine karıştı." diye konuştu.

"Kardeşim Allah razı olsun böbreğini verdi"

Kardeşinin böbreğiyle yeniden hayata bağlanan Dursun Yılmaz da depremden sonra memleketine giderek akrabalarına destek olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gittiği doktorun, acil nakil olması gerektiğini kendisine ilettiğini belirterek, "Allah razı olsun kardeşim duyar duymaz Antalya'ya geldi, böbreğini verdi." ifadesini kullandı.