6 Şubat depremi araç kamerasında

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin ilk dakikalarından itibaren diğer illerde olduğu gibi depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da kargaşa yaşandı.

Binlerce binanın yıkıldığı şehir merkezi adeta enkaz yığınına döndü. Yaklaşık 12 bin insanın hayatını kaybettiği kentte depremin ilk günü yaşananlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şehirdeki trafik yoğunluğu ve vatandaşların enkaz etraflarında dolaştığı görüldü.

Kamera görüntülerinde Şazibey, Hayrullah, Yenişehir ve İsmet Paşa mahallelerdeki trafik kargaşası ve yıkımın boyutu kaydedildi.

Depremin ilk günü kimi depremzedenin enkaz başında yakınlarını beklediği, kimisinin ise etrafta yürüdüğü gözlemlenirken, polis ekiplerinin ise yoğun trafiğin düzenini sağlamak için görev başında olduğu görüntülendi.

Depremin birinci yıl dönümünde şehirdeki son durum ise yine araç kamerası ile görüntülendi. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi etrafının inşaat sahası nedeniyle çevrildiği görüldü. Şehir merkezinde konteyner çarşılar ve esnafın faaliyetlerinin devam ettiği görüntülendi.