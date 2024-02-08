Öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramları anlatıldı

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın başkanı Bilge Gürs, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Gürs, TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen "Şehitlik ve Gazilik" konulu konferanstaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş'ın tarih boyunca pek çok zorluğa ve sınavlara karşı direnç gösteren, cesareti ve azmiyle adından her zaman söz ettiren bir şehir olduğunu kaydeden Gürs, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş çok yakın bir tarihte gerçekten büyük acılar yaşadı. Aslında burada olan herkes bence birer kahraman. Çünkü tüm yaşanan acılara rağmen dimdik. Ben geleceği görüyorum. Çünkü çoğunluğu kızlarımız gelecekte evlat yetiştirecekler ve bu ülke tamamen sizlere emanet olacak ve ülkemiz sizlerin yetiştirdiği evlatlara emanet olacak."

15 Temmuz'da terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde eşi ve babasını kaybettiğini hatırlatan Gürs, "O gece herkes cennet vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin refahı, dinimizin devamı için vatan, millet, bayrak uğruna canlarını hiçe sayarak çıktılar. Hainlerin karşısına onların gücü iman, yardımcıları Allah'tı. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler, dönmediler, dönmeyi dahi düşünmediler. Ölüm kimseye yakışmaz, yakıştıramaz insan sevdiğine. Fakat bu şekilde vefat çok yakıştı ikisine de. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı demek şehitlerimizin karşısına çıktığında bıraktığınız emanetlere sahip çıktık diyebilmektir." diye konuştu.

Gürs, daha sonra öğrencilere gazilik ve şehitlik kavramlarını anlattı.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Güzel ile öğrenciler katıldı.