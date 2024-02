Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'ndaki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, deprem sürecinde devletin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Adıyaman'da merkez ve ilçelerde sürekli çalışmaların devam ettiğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cennet gibi bir vatanımız var. Ama iki dezavantajımız var ikisi de yerin altında. Terör örgütleri bitmek bilmiyor. Özellikle yurt dışından tahrikli ve destekli. Onların her türlü desteği verdiği, bu milleti bölmek için ellerinden geleni yaptıkları bir ortam söz konusu. Bir taraftan PKK gibi, bir taraftan FETÖ gibi, bir taraftan IŞİD, DHKP/C gibi örgütler bitmek bilmiyor. Millet olarak neredeyse 50 yıldır mücadele ederiz. Allah'a hamdolsun son 10-15 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bütün bu terör örgütlerini toprağa gömdük. İnşallah bir daha buradan çıkamayacaklar, kardeşliğimize kurşun sıkamayacaklar. Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesin ama sizden de Allah razı olsun, sizler de her zaman doğrunun yanında oldunuz. Bu bölücülere, her türlü kötülüğü bu millete reva görenlere asla prim vermediniz."

Deprem bölgesinde 300 binden fazla konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceklerine işaret eden Özhaseki, bir taraftan yerinde dönüşüm projesiyle de vatandaşların evlerini yapmaya başladıklarını belirtti.

Kura törenlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremin ilk günlerinde bazı muhalefet liderleri, genel başkanları ve yardımcıları birbirleriyle konuşurken 'Bu deprem oldu, siz merak etmeyin bu iktidar bunun altında kalacak' dediler. Deprem olmuş, insanlar ölmüş, bunlar siyaset hesabı yapıyorlar. En hızlı şekilde, sert zeminleri bularak inşaata başladık, birden yaygaraya başladılar. 'Aceleniz ne, ne oluyor, niye başlıyorsunuz, kimi zengin edeceksiniz, bekleyin biraz' dediler. Aynı adamlar yine şimdi dönüp diyorlar ki 'Ev nerede, niye teslim etmiyorsunuz.' Kardeşim o günlerde başladığımız için bugünlerde teslimatı yapıyoruz. Neredeyse 1 yıl içerisinde, 10 ay içerisinde bitirip bugün sizlerin huzuruna başımız dik olarak geliyoruz. 2-3 gündür başladılar, bir genel başkan diyor ki 'Bu evler nerede?' Allah insaf versin. Gerçekten görmek istiyorsanız, yanınıza düşeceğim tek tek ben gezip göstereceğim."

Devletin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Özhaseki, son vatandaş konuta geçinceye kadar çalışmaların aralıksız süreceğini aktararak, "Dün yine çok üzüldüğümüz bir hadise... Tanıdığım bir genel başkan 'Partililerinize ev veriyorsunuz değil mi?' diyor. Yazık ya, Allah insaf versin sizlere. Allah merhamet versin. Sizin içinizdeki hırs, kin, intikam duygusu bütün vücudunuzu kaplamış. Doğruları göremiyorsunuz, görseniz de söyleyemiyorsunuz. Şimdiye kadar 75 bin konut dağıtıyoruz. Bir tane akrabamızın, tanıdığımızın evi yok. Allah bunlara insaf, merhamet versin." diye konuştu.