Mahalle içinde rastgele ateş açan şahıs yakalandı

Elbistan’da, havaya rastgele ateş açtıktan sonra diğer adaylarla tartışan ve kendisinin de muhtar adayı olduğu öğrenilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; olay jandarmanın sorumluluk sahasındaki kırsal bir mahallede meydana geldi. Muhtar adayı olduğu öğrenilen B.B. adlı şahıs, mahalle içinde rastgele havaya ateş açtığı yönündeki ihbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. B.B., diğer muhtar adayları ve aileleri ile tartışmaya başladı. Arbede çıkması üzerine, olayın büyük çaplı kavgaya dönüşmesini engellemek isteyen jandarma ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Gözaltına alınan B.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahla tehdit, kasten yaralama, hakaret ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından hakim karşısına çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.