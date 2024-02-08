Bölgenin turizm potansiyeli artacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki kültür ve turizme yönelik projeler, yatırımlar ve planlamaları yerinde inceledi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, programına Elbistan ziyareti ile başladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal’la birlikte müze ile diğer kültür varlıklarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın daha sonraki durağı Ekinözü ilçesi oldu. Burada da MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan adayımız Harun Şahin ve ilçe başkanları ile birlikte İçmeler bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Yazgı, Ekinözü’nün turizm potansiyelinin arttırılması ile ilgili planlamalar ve arkeolojik kazılarla ilgili planlamaları masaya yatırdı.

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, “Ekinözü'nüzü turizm ve kültür bölgesi yapma azmimizin Bakanlıklarımız nezdinde hızla karşılık görmesinden ötürü mutluyuz. Bizleri kırmayarak bölgede incelemelerde bulunmak üzere davetimize icabet eden Sayın Bakanımıza Kral Yolu güzergahında olan Ekinözü’müzün ivedilikle arkeolojik çalışmalar kapsamına alınması yönünde bütçe oluşturulması talimatı vermesinden ve bölgenin turizm bölgesi ilan edilip meşhur şifalı suyumuzun markalaşabilmesi/ modern mimariyle donatılarak turizmde cazibe merkezine dönüşebilmesi için gerekli ilk büyük adımı atmamıza vesile olmasından ötürü minnettarız.

İçmeleri yeniden inşa ve ihya etmekle kalmayıp, bölgeden göç değil bölgeye göç için her alanda yeni yatırım ve istihdam alanları açacağız” dedi.