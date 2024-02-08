Elbistan’da ilk kez görüldü: 4 ayaklı yılan

Bölgede yaşadığı ilk kez kayıtlara geçen bu hayvanın incelenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’nce çalışma başlatıldı.

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde çocuklar, ilginç bir türün yaşadığını ispatlayan keşfe imza attı. Mahallenin içinde dolaşan çocuklar, yol kenarındaki arazide bir yuva olduğunu fark etti. Yuvanın dışında gördükleri sürüngenleri ilk önce kertenkele sanan çocuklar, daha yakından incelediklerinde ise hayvanın 4 ayağının olduğunu ve yılana benzediğini fark etti. Oldukça küçük boyuttaki hayvanı ellerine alan çocuklar, hemen fotoğrafını çekti.

Çocuklar, daha sonra eve giderek durumu babalarına anlattı. Babanın internette yaptığı araştırmada ise çocukların bulduğu hayvanın kör su yılanı olduğu ortaya çıktı. Anavatanları Brezilya olan kör su yılanlarının, Elbistan’da yaşadıkları ilk kez belgelenmiş oldu.

Kör su yılanları zehirsiz olmalarına rağmen, kendilerini korumak için vücutlarından kötü bir koku yaymaları ile biliniyor.

Durumu öğrenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri de, bu türle ilgili daha geniş bilgi edinmek ve incelemek için çalışma başlattı.