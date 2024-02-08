Selçuk Demir, bağımsız meclis üyesi adaylığını açıkladı

Seçimlere ‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla gideceğini duyuran Demir, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için bağımsız aday olduğunu söyledi.

Bağımsız belediye meclis üyesi adayı Demir, “Dürüstlük, doğruluk, şeffaflık ve çalışkanlık anlayışımızı bozmadan Elbistan’ımız için bu göreve talibim. Ayırmadan ayrılmadan, canla başla Elbistan için çalışacağım” dedi.

Üstlenmek istediği sorumluluğun bilincinde olduğuna vurgu yapan Selçuk Demir, “Çıktığımız bu yolda 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin küllerinden doğmasına katkı sunmak için Elbistan sevdalısı olarak bu göreve talip olduk. Elbistan’ın yaşadığı sorunların bir an önce çözüme kavuşması için gerekli gayreti göstereceğim. Şehrimize ve insanımıza karşı sorumluluklarımızı düşünerek, Elbistan’ın daha güzel günlere kavuşması için siyaset yapacağım. Elbistan’a hizmet etmek bizim için onur ve şereftir” ifadelerini kullandı.

Selçuk Demir kimdir?

1987 yılında Elbistan’ın Geçit Mahallesi’nde doğdu. İlköğretimi Geçit İlköğretim okulunda, ortaokulu Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Mükrimin Halil Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. KSÜ Öğrenci Topluluğunda öğrenci temsilciliği yaptı. Özel bir şirkette 7 yıl muhasebecilik yaptı. Halen serbest muhasebeci mali müşavirlik yapan Selçuk Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.