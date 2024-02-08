Deprem şehidi ailenin yakınlarından eğitime anlamlı destek  

Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan anne Deniz ve baba Seyhan ile çocukları Hirasu, Zehra ve Ceylin Küçük hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişiyi toprağa veren yakınları ise, hatıralarını yaşatmak istedi. Bu amaçla; Deniz ve baba Seyhan ile çocukları Hirasu, Zehra ve Ceylin Küçük anısına Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya İlk/Ortaokulunda zeka-bilim sınıfı açıldı. Sınıfın açılışı, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şube müdürleri, deprem şehidi Seyhan Küçük’ün annesi Zöhre Küçük ile ağabeyi Nihat Küçük, aile üyeleri, Mahalle Muhtarı Kadir Küçük ve okul müdürü Harun Çiçek katıldı.

Sınıfın açılışı, başta deprem şehidi olan aile olmak üzere afette hayatını kaybedenler için edilen duanın ardından yapıldı. Sınıfın açılmasında emeği ve katkısı olan Zöhre Küçük ile ağabeyi Nihat Küçük ile aile üyeleri duygu dolu anlar yaşadı.

Anne Zöhre Küçük bir yıl önceki felakette kaybettikleri yakınlarının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini vurgulayarak bir daha böyle afetlerin yaşanmaması dileğinde bulundu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ise, deprem şehitlerinin anısını yaşatacak ve öğrencilerin gelişimine katkı sunacak bu sınıf için aile üyelerine teşekkür ederek aileye baş sağlığı dileğinde bulundu.

Okul Müdürü Harun Çiçek de, "Okulumuza yaptırılan bilim zeka sınıfının gelecek nesillere ufuk olacak. Bu sınıfta depremde hayatını kaybeden küçük yavrularımız Hirasu, Zehra ve Ceylin'in anısını yaşayacak hem de yüzlerce öğrenci yetişecek. Sınıfın yapımında katkısı olan annesi Zöhre Küçük ve Nihat, Salih, Erkan, Serkan, M. Emin Küçük kardeşlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda aile üyelerine plaket takdim edildi.