08 Şub 2024 - 14:35- Güncel G:

Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı

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Elbistan’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir dönem muhtarlık yapan ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Serhat Özdemir’in ailesi, öğrencilere döner ve tatlı ikramında bulundu.

Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı mask
Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı
Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı
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Eski muhtar Serhat Özdemir, 6 Şubat’taki asrın felaketinde içinde bulunduğu binanın yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti. İlçede sevilen bir isim olan Özdemir’in ailesi, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir davranışa imza attı.

Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı

Özdemir’i anmak isteyen aile, Kuzey Marmara Otoyolu İlkokulu’ndaki depremzede öğrencilere döner ve tatlı ikramında bulundu. Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şube müdürleri ve okul müdürleri de etkinliğe katıldı.

Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı
Deprem şehidi eski muhtarın ailesinden öğrencilere döner ikramı

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve Kuzey Marmara Otoyolu İlkokulu Müdürü Harun Kandil, kederli aileye baş sağlığı dileğinde bulunarak duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler de; duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Etkinlik sonunda; başta Serhat Özdemir olmak üzere tüm deprem şehitleri için dua edildi.

08 Şub 2024 - 14:35 - Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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