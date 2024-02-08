Enerji Bakanı ile karşılaşan kadın, kaçak madenlerin kapatılmasını istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bayraktar, sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra esnaf gezisi gerçekleştirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte Bakan Bayraktar’ı gören vatandaşlar, Bayraktar ile sohbet etti. Bakanın karşılaştığı bir kadın kaçak maden ocaklarının kapatılmasını, maden şirketlerinde çalışanların ise haklarının verilmesini istedi. Aile olarak mağdur olduklarını ifade eden kadın, “Ne olursunuz Bakanım, bizim madencilerimize bir çözüm bulun. Gerçekten şirketler olsun, kaçak ocaklar olsun, öncelikle kaçak ocaklar kapatılsın ve şirket ocakları da artık haklarını versin. Haklarını alamadıkları için doğru düzgün de çalışamıyorlar. Biz aileler olarak mağdur durumda kalıyoruz. Biz bu sıkıntıyı artık yaşamak istemiyoruz” dedi.

Kadını dinleyen Bakan Bayraktar, "Denetliyoruz, yine açıyorlar" dedi.