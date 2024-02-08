08 Şub 2024 - 12:58- Politika G:

Enerji Bakanı ile karşılaşan kadın, kaçak madenlerin kapatılmasını istedi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ta esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaş Bakan Bayraktar’dan, şehirdeki kaçak maden ocaklarının kapatılmasını talep etti.

Enerji Bakanı ile karşılaşan kadın, kaçak madenlerin kapatılmasını istedi
Enerji Bakanı ile karşılaşan kadın, kaçak madenlerin kapatılmasını istedi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bayraktar, sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra esnaf gezisi gerçekleştirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte Bakan Bayraktar’ı gören vatandaşlar, Bayraktar ile sohbet etti. Bakanın karşılaştığı bir kadın kaçak maden ocaklarının kapatılmasını, maden şirketlerinde çalışanların ise haklarının verilmesini istedi. Aile olarak mağdur olduklarını ifade eden kadın, “Ne olursunuz Bakanım, bizim madencilerimize bir çözüm bulun. Gerçekten şirketler olsun, kaçak ocaklar olsun, öncelikle kaçak ocaklar kapatılsın ve şirket ocakları da artık haklarını versin. Haklarını alamadıkları için doğru düzgün de çalışamıyorlar. Biz aileler olarak mağdur durumda kalıyoruz. Biz bu sıkıntıyı artık yaşamak istemiyoruz” dedi.

Kadını dinleyen Bakan Bayraktar, "Denetliyoruz, yine açıyorlar" dedi.

Enerji Bakanı ile karşılaşan kadın, kaçak madenlerin kapatılmasını istedi

08 Şub 2024 - 12:58 İHA Zonguldak- Politika

Mahreç  İha

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