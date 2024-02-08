Dünya genelinde tütün tüketimi azalıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle sigaranın zararlarını önlemek, kullanımını azaltmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

DSÖ verilerinden derlenen bilgilere göre, tütün tüketiminde dünyada düşüş gözlemlendi.

2020'de dünya genelinde yaklaşık 1,26 milyar kişi tütün ürünleri kullanırken, bu sayının 2022'de 1,24 milyara düştüğü belirtiliyor.

Tütün tüketicilerinin daha da azalacağı öngörülen raporda, 2025'te dünyada tütün ürünleri tüketenlerin sayısının 1,22 milyara düşeceği tahmin ediliyor.

DSÖ'nün, Afrika, Amerikalar, Güney-Doğu Asya, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik olarak sınıflandırdığı bölgeler arasında, 2022'de en çok tütün tüketilen bölgenin Güney-Doğu Asya olduğu tespit edildi.

411 milyon kişinin tütün ürünleri kullandığı Güney-Doğu Asya'yı, 370 milyonla Batı Pasifik, 179 milyonla Avrupa, 133 milyonla Amerikalar, 92 milyonla Doğu Akdeniz ve 60 milyonla Afrika bölgesi takip ediyor.

Dünyada 2022'de tütün ürünleri tüketen yaklaşık 1,24 milyar kişiden 224 milyonunun kadın olduğu belirtiliyor.

Her yıl milyonlarca kişi tütün ürünleri yüzünden ölüyor

Yüksek derece bağımlılığa yol açan tütün ürünleri, solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep oluyor.

DSÖ'nün internet sitesinde, her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle öldüğü kaydediliyor.

Tütün ürünü kullanmayan kişiler de çevrelerinde içilen sigaranın dumanından etkileniyor.

Özellikle hamilelik döneminde solunan sigara dumanı, doğum sonrasında, çocuğun sağlığını ömür boyu etkileyebiliyor.

Yeni nesil tehdit: elektronik sigaralar

Tütün ürünleri tüketenlerin sayısı, düşüş göstermesine rağmen nikotinli ve nikotinsiz olarak ikiye ayrılan elektronik sigaraların kullanımı dünya genelinde yaygınlaşıyor.

Tüketiciler, elektronik sigaranın içindeki sıvının batarya vasıtasıyla ısıtılması sonucunda oluşan dumanı ciğerlerine çekiyor.

Son zamanlarda çeşitli aromaların da katıldığı elektronik sigaralar, insan sağlığına tehdit oluşturabiliyor.

Elektronik sigaralar, ağızdan çekilirken oluşturduğu aromalı tat sebebiyle gençlerin ilgisini çekiyor. Firmalar da bunu satış stratejisi olarak kullanıyor.

Sosyal medyada üzerinden çocukların ilgisini de hedef alan elektronik sigara satıcıları, bu ürünlere oyuncak görünümü veriyor.

DSÖ'nün verilerine göre, 88 ülkede elektronik sigaraların satışında yaş sınırı bulunmuyor. 74 ülkede ise bu zararlı ürünler için herhangi bir yasal düzenlemeye gidilmedi.

En az 16 bin tattan oluşan bu cihazların, çocuklar ve gençler arasındaki tüketimi hızla artıyor.