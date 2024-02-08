Yunus timleri, depremzede çocukların gönüllerini fethetti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlileri, depremzede aileler ve çocuklara yönelik olarak gönülleri fetheden ziyaret ve etkinliklere imza attı.

Depremde babasını kaybeden ve polis olmak isteyen bir kız çocuğunun ekip otosuyla gezme isteğini kırmayan Yunus timleri, depremzede çocuklarla halı saha maçına çıktı.

Elbistan Motosikletli Polis (Yunus) Timleri Büro Amirliği görevlileri, asrın felaketinin yıl dönümü çerçevesinde, vatandaşlara ve çocuklara polisin şefkatinin göstergesi sayılacak ziyaret ve etkinlikler düzenledi.

Yunus timlerinin bu çerçevedeki ilk organizesi, 6 Şubat’taki depremde yakınlarını kaybeden ailelere yönelik oldu. Yunus timleri, depremzede aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı ve baş sağlığı dileklerinde bulundu. Yunus timleri, konuk oldukları ev ve konteynerlerdeki çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü. Yunus Timleri ziyaret esnasında, depremde babasını kaybeden Belinay adlı kız çocuğunun polis olmak istediğini ve ekip otosunu çok merak ettiğini öğrendi. Belinay’ın bu isteğini kırmayan Yunus Timleri, ekip otoları ile devriyeye çıktı. Şehir turu atan Belinay’ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Ziyaret programlarına Talas Konteyner Kent’le devam eden Yunus timleri, çocukların futbol maçı yapma teklifini kabul etti. Çekişmeli geçen maçı, çocuklar 5-4 kazandı. Yunus Timleri, maç sonunda çocuklara bisküvi ve içecek ısmarlayarak yorgunluklarını giderdi.

Yunus timlerinin, acıları paylaşma ve depremin gölgesindeki çocuklara moral-motivasyon verme adına düzenlediği bu etkinlikler, vatandaşların takdiri ile karşılandı.

Özellikle de çocukların sevgi seli ile karşılaşan Yunus timleri, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirerek programları tamamladı.