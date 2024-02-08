08 Şub 2024 - 09:25- Asayiş G:

Kayseri’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.A’nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ile yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Kayseri’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

08 Şub 2024 - 09:25 İHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL