Kayseri’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.A’nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ile yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.