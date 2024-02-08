Deprem şehidi Kızılay gönüllülerinin adı 100.Yıl Kütüphanesi’nde yaşayacak

Türk Kızılay ve MÜSİAD’ın işbirliği ile Elbistan’da asrın felaketinde hayatını kaybeden Kızılay gönüllülerinin anısına 100.Yıl Kütüphanesi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, Elbistan’daki afetzedelerin yaralarını sarmak için girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği’nin katkıları ile Türk Kızılay Elbistan Şubesi bünyesinde 100. Yıl Kütüphanesi açıldı. Kütüphane, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Kızılay gönüllülerinin adını yaşatmayı amaçlayan 100.Yıl Kütüphanesi’nde yüzlerce kitabın yanı sıra sınavlara hazırlanan öğrencilere de kaynak desteği verilecek. Bilişim sınıfını da bünyesinde barındıran kütüphane, afetzede öğrencilere önemli bir katkı sunacak.

Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi’nin açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, Kızılay yetkilileri ve personeller ile gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açılış öncesinde kütüphane ve diğer birimleri gezerek bilgi aldı. Yılmaz, ücretsiz kurs merkezindeki gençler ve Kızılay gönüllüleri ile yakından ilgilendi.

Açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz yaptı.

Yılmaz, “Depremin birinci yıl dönümünü yaşıyoruz. O günlere dönüyor ve tekrar hatırlıyoruz. Hepimizin acısı tazelendi ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Yeniden yolumuza devam ederken birbirimizin elinden tutacağız. Devlet-millet el ele dedik her zaman. Devletimiz çok güçlü ve büyük. Kalıcı konutların teslimatında insanların gözlerindeki umudu görüyoruz. Bu kütüphaneler, bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Malatya’da Hümeyra adlı bir depremzede çocuğumuzun sözleri ile harekete geçtik. Çocuklarımıza sessiz ortamlarda ders çalışma imkanı sağlamak istedik. İnternet altyapısının olmadığı yerlerde de bu eksikliği gidermek istedik. İlkini Hatay’da açtık. MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı ile irtibata geçtik ve MÜSİAD’ın desteği ile Elbistan’ımızdaki kütüphanemizi de hızla tamamladık. Kendisine ve MÜSİAD ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan’da depremzedelere katkı sunmaya devam edeceklerinin sözünü veren Yılmaz, “Burada çok güzel bir ortam oluşmuş. İmkan arayan öğrencilerimiz için çok kıymetli. İnanıyorum ki; burada çalışan kardeşlerimizden doktorlar, avukatlar, kaymakamlar ve yöneticiler çıkacak. Hayat kolaylıklarla zorlukların iç içe geçtiği bir döngü. Bu günler geçecek. Hepiniz evlerinizde kendi odalarınıza kavuşana kadar biz Kızılay ekibi olarak sizin yanınızdan ayrılmayacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra mikrofona davet edilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, çok anlamlı bir hizmet kazandırıldığını dile getirdi.

Depremin ikinci gününden itibaren Kahramanmaraş ve bölgede olduklarını hatırlatan Asmalı, “Bugün daha umutlu ve daha güzel bir havada değerli bir çalışmaya tanıklık ediyoruz. MÜSİAD’ımız depremin ilk anından itibaren özel bir koordinasyona girdi. Bütün şubelerimiz, çok önemli bir kriz yönetimine imza attı. Elbistan’ımız, MÜSİAD’ın himaye ettiği, gölgesinde olan bir şehir oldu. MÜSİAD’ın Elbistan’la olan bağı uzun yıllar devam edecek. Buranın yaraları sarılıncaya kadar Elbistan’dayız ve buradaki herkes bizim emanetimizdir gözüyle bakıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Türk milletinin, çok büyük bir millet olduğunun altını çizen Asmalı, “Bir ve beraber olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim, birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli. Kıymetli gençlerimiz burada sınava hazırlanıp üniversiteleri kazanacaklar. Çok güzel bir hizmet ortaya konuldu. Kızılay’la işbirliğimiz artarak devam edecek. 14 bin üye işadamımızla beraber ülkemizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha sonra gençlerle birlikte pasta kesti.