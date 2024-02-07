Elbistan’da bir bardak çay, yüzde 60 zamla 8 lira oldu

Elbistan’da, çay ocağı ve kahvehane gibi işletmelerde bir bardak çayın fiyatında yüzde 60’lık bir artışa gidildi.

Zamlı çay satışı, 8 Şubat Perşembe günü itibariyle başlarken vatandaşlar artık 1 bardak çayı 8 liraya içecek.

Elbistan’da, çay ocağı ve kahvehanelerde satılan bardak çayın fiyatı 2023 Haziran’ında yapılan zamla birlikte 5 liraya yükselmişti. Yaklaşık 8 aydır aynı fiyattan satılan çaya, 3 lira zam yapıldı. Böylece bardak çay fiyatı yüzde 60 oranında arttı.

İşletmecilerin, artan maliyetlerdeki artışa bağlı olarak talep ettikleri zam kararının onaylanmasıyla birlikte yarından itibaren 1 bardak çay 8 liradan satılacak.