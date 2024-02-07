Kafkas ve Çeçen dernekleri, depremin yıl dönümünde kenetlendi

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar sahada cansiperane şekilde çalışan Kafkas Vakfı ve Kafkasder Çeçen Muhacirler Derneği, depremin yıl dönümü dolayısıyla Göksun ilçesinde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde deprem şehitleri için dualar edilirken, ilçeye bağlı mahallelerde de vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Gün boyunca süren etkinliklerin akşam bölümünde ise, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının 1 yıllık çalışmaları değerlendirildi. Programa, Kafkas Vakfı Başkanı Veysel Arıhan, Kafkasder Çeçen Muhacirler Derneği Genel Başkanı Ali Viskhadziev, Çeçen Kafkas Dernekleri Kahramanmaraş Bölge Temsilcisi Ali Işık, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çeçen Kafkas Dernekleri Kahramanmaraş Bölge Temsilcisi Ali Işık, Çeçen Kafkas dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının Çeçen ve Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.

6 Şubat’tan bugüne kadar omuz omuza hareket ettiklerini vurgulayan Işık, “Kafkasder Çeçen Muhacirler Derneği, Kafkas Vakfı, İçkeriya Çeçen Derneği, Fransa Çeçen Selsebil Derneği, Almansur Vakfı, İstanbul Çeçen Kafkas Derneği, Ankara Çeçen Kafkas Derneği, Kahramanmaraş Çeçen Kafkas Derneği, Bursa Çeçen Kafkas Derneği, Kayseri Çeçen Kafkas Derneği, Belçika Çeçen mültecileri, İrlanda Çeçen mültecileri ve Çeçen işadamlarımız büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Prince Group Antalya 1000 kişiyi 3 ay Antalya'da misafir etti.

Yardımlar yağan karla yarıştı adeta. En uzun gün ve geceleri yaşadık. Bu süreçte bizlere yardım eden, desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Felaketin üzerinden 1 yıl geçti. Acımız hala ilk günkü gibi taze. 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde, asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı dualarla yâd ettik. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır niyaz ediyorum” dedi.

Kafkas Vakfı Başkanı Veysel Arıhan, Kafkasder Çeçen Muhacirler Derneği Genel Başkanı Ali Viskhadziev de, deprem bölgesinde gönül köprüsü oluşturduklarına vurgu yaptılar.

Yurtiçi ve yurtdışından dernekler, sivil toplum kuruluşları ve işadamlarının desteği ile hızlı şekilde koordine olup, insanlara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını belirten Arıhan ve Viskhadziev, yardım organizasyonlarının devam ettiğini hatırlattılar.

Arıhan ve Viskhadziev, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, böylesine bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundular.