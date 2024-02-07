AFAD’ın "Deprem Fotoğraf Sergisi" duygulandırdı

6 Şubat Depremi’nin yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda Deprem Fotoğraf Sergisi açıldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği fotoğraf sergisinde MEB AKUB ve AFAD Gönüllüsü öğretmenler vatandaşları bilgilendirdi. Hem deprem bilinci bilgilerinin anlatıldığı hem de 11 ili etkileyen depremin izlerini anlatan sergiye katılan depremzedeler ise yapılan çalışmayı değerlendirdi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depreme yakalanan ve çok sayıda yakınını kaybettikten sonra eşiyle birlikte Aksaray’a gelen 65 yaşındaki Hacı Yıldız, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatarak, “Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

Depremde yardıma koşan tüm görevlilere teşekkür eden Yıldız, Türkiye’nin kenetlenerek sıkıntıları aştığını anlatarak, “Şu an Aksaray’da misafirim. Buraya bir arkadaşımızın bize tahsis ettiği daire ile geldik. Burada geçici olarak hanımımla yaza kadar kalıyoruz. Daire kuralarımız çekildi. Bize de 2+1 bir daire çıkmış. Allah razı olsun bütün Türkiye’den, yardımın bundan fazlası olmaz. 1-2 gün ufak tefek sıkıntılardı o da olabilir. 11 ili meydana getirmek ancak bu devletin harcı, hiçbir devlet bu 11 ili böyle meydana getiremez. Allah razı olsun, her şeyi ile yanımızda oldu. Bir de bunu yaşayan bilir. Anlatmakla olmuyor, yaşamayınca bazen dışardan vatandaşlara basit geliyor. Bunu ancak yaşayan bilir. Teşekkür ederim, bak çok güzel geldim gezdim duygulandım. Ben şurada doğalgaz parası yatırmaya gidiyordum. Görünce hemen döndüm geldim. Allah razı olsun ilgilenenlerden, herkese teşekkür ederiz. Artık bundan fazlası ne beklenebilir. Hala yanımızda devlet, dün işte yüzlerce binlerce konutun kurası çekildi. Daha ne olsun? 1 yılda bunu meydana getiren devlet Türkiye olur. Sizlere de bu şekil ilgilendiğiniz için sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deprem sergisini gezen Mustafa Özkan ise “Keşke olmasaydı iyiydi ama tabi acımız büyüktür. İnanın şuradaki resimleri görünce çok üzüldüm, üzülüyorum. Ama tabi üzülsek de elimizden gelen bir şey yok. Tekrar Allah bir daha böyle bir acı göstermesin bize, bir daha böyle depremlerle karşılaşmayalım. İnşallah iyi olur bundan sonra onlara da sabır diliyorum. Devletimiz onların yanında inanın devletimizi izliyorum. Cumhurbaşkanımız kaç gündür orada onlar için uğraşa devam ediyor. Gerçekten devletimizi kutluyorum. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Yaşamak için uğraşacağız. Elimizden gelen yardımı da etmeye çalışacağız” dedi.