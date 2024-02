Seçim startını veren Abdullah Yener, hakkındaki iddiaları da tek tek yanıtladı

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, seçim startını verirken, hakkında ortaya atılan iddiaları tek tek yanıtladı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, 31 Mart yerel seçimleri için sahada çalışmalarına başladı.

Yener, bu çerçevede partisinin Elbistan ilçe teşkilatını ziyaret etti. Yener’i, çok sayıda partili karşıladı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı ve yönetimi ile bir süre görüşen AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, daha sonra kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

Toplantıda ilk değerlendirmeyi yapan isim AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı oldu.

‘Heyecanlıyız, heyecanımızı memleketimize yansıtacağız inşallah’ diyen Başkan Bölükbaşı, “Şu an mutlu bir gündeyiz. Aday tanıtım günüdeyiz. Adayımızın teşkilatlarla buluşmasının ilk günü. Allah’ın izniyle Elbistan için de milat günü olacaktır. Burada şu an 3 kademe teşkilatımız, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız da bulunmakta. Böyle güzel bir günde gerçekten bizi mutlu ettiniz. Sizlerdeki olumlu enerji aldıkça bizi için de gerçekten daha büyük bir enerji, daha büyük bir hizmet etme aşkı doğmakta. Heyecanlıyız, heyecanımızı memleketimize yansıtacağız inşallah. 500-600 yıldır meydana gelmemiş bir depremle karşı karşıya geldik. Gerçekten bu nesli üzerine çok büyük sorumluluklar düşmekte. Her bir vatandaşımız bu şuurla hareket etmekte ve etmesi zorunlu. Bu zorunluluk nereden geliyor derseniz. Bizden önceki neslimize ve bizden sonraki neslimize bizim borcumuz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener ise, sözlerine deprem şehitlerini yad ederek başladı.

Elbistan’a güzel bir gelecek hazırlamanın gayretinde olacağının altını çizen Yener, “1 yıl önce yaşadığımız 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah hiç kimseye böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Bana adaylık sürecinde destek olan milletvekillerime, İl başkanımız ve şu an aday olan Fırat Görgel’e, ilçe başkanlarımıza, teşkilatımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Asrın felaketinde çok büyük yıkımlar yaşadık, çok büyük zararlar gördük, çok büyük kayıplar yaşadık. Acılarımız büyük ne yaparsak yapalım bunu telafi edemeyiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek, güzel bir ekiple gece gündüz çalışarak, Elbistan’ımızı eskisinden daha güzel hale, yeşil alanları ile parkları ile yeni deprem şartnamesi ile birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Bunu tabi ben tek başıma yapamam, Elbistanlı teknik elemanlarla, teşkilatımız ile ele ele verip Elbistan’ı ayağa kaldırmak için çalışacağız. Ben 40 yıllık inşaat mühendisiyim, Türkiye’nin her yerinde inşaatlar yaptım. Elbistan’ın ayağa kaldırılması için, modern bir şehir haline getirilmesi için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaları da samimiyetle yanıtlayan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdulah Yener, şöyle devam etti:

“Sosyal medyada bazı şeyler var onları kısaca belirteyim. Ben 40 yıldır ticaret yapan inşaat mühendisiyim. Borcum da oldu, alacağım da oldu. Eğer bir kişi sizlerden birine gelirse bana ulaşamazsa televizyon 1 saatlik yolda. Belgesini getirir, borcu var diye çekini senedini oradan alır. Şimdi bir de adli sicil. Geçen gün sahte bir adli sicil belgesi düzenlemişler haberiniz oldu mu? 20’ye yakın ceza yazmışlar. En son adli sicil kaydımı çektim bu arkadaşlara gönderdim. Zamanında çeşitli tartışmalar da yaşadık. 2008 yılında bir çalışanımla ilgili yaşamış olduğumuz tartışmayla ilgili dava 2 sene önce sonuçlandı. Oradan bir ceza aldım. Tehdit olayı bu.”

Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan’ın gündeme getirdiği iddialara da değinen Yener, “AK Parti Avni beyle ilgili konuya gelince, kardeşim Dr. Adnan Yener’in milletvekili aday adaylığı sürecinde tartışma yaşadık. Bundan dolayı bir hıncı var ne yapayım. Ondan sonra da suç işledi diyorlar. Buralarda da bazı kusurlarımız oluyor, haksızlığa tahammül edemiyorum” değerlendirmesini yaptı.

Bayram havasında bir seçim olacağının altını çizen Yener, “Hepinize çok teşekkür ediyorum inşallah bayram havasında bir seçim yapacağız. İlçe başkanım, yönetimim, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcilerimizle birlikte bayram havasında hiç kimseyi kırmadan, kapı kapı gezerek, Vahit bakanıma söz verdim, yüzde 70’in üzerine çıkmam gerektiğini söyledim. Yüzde 70’in üzerine çıkmamız lazım ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp memleketim için isteklerim var diyeyim. Hem memleketimiz için isteklerimiz var hem de yapabilirsek bana kısmet olursa Elbistan’ın il olması için elimden ne gelirse yapacağım” sözleri ile konuşmasını tamamladı.