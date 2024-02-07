MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu törenle açıldı

MÜSİAD Konteyner Kent Yaşam Alanı’ndaki depremzedelere hizmet verecek olan Elbistan Müftülüğü MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu’nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Elbistan’da depremin ardından yaraları sarmak için seferber olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), kurduğu konteyner kenti sosyal ve kültürel alanlarla da desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede konteyner kentte kalan afetzedelere dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunacak MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu açıldı. Mescit ve Kur’an kursunun yanında taziye evi olarak da vatandaşların kullanımına sunulan MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu, derneğin üyelerinden merhum Şükrü Keçebir’in ailesi tarafından yaptırıldı.

Elbistan Müftülüğü bünyesindeki MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu’nun açılış törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve davetliler katıldı. Dua edilmesinin ardından MÜSİAD Mescit ve Kur’an Kursu’nun açılış kurdelesi kesildi.

Burada bir değerlendirme yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asrın felaketinin hemen sonrasında ‘Bir ve beraber’ diyerek deprem bölgesine yönelik seferberlik başlattıklarını hatırlattı.

Asmalı, “Hamdolsun, 'bir ve beraber' anlayışıyla her bir üyemiz, elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz verdi. Şehirlerimizi devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmayı hedeflemiştik. Şükürler olsun depremin birinci yılını geride bıraktığımızda birçok hayırlı işlerin yapıldığını görmekteyiz. Bölgede ticari faaliyetleri, sosyokültürel aktiviteleri ve oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını giderici etkinlikleri artırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Elbistan'dayız. Elbistan’da da her yerde olmaya devam edecek; milletimizin üzüntüsünü ve sevincini birlikte paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Asmalı, açılış akabinde konteyner kentte inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Sonrasında Kızılay işbirliği ile Elbistan’a kazandırılan 100. Yıl Kütüphanesi’nin açılışına katılan Asmalı, Karaelbistan Mahallesi’nde de MÜSİAD Sağlık Ocağı Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi.