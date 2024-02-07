- Yaşam

Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden personel ve yakınlarının acılarını paylaşmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazı öncesi Mevlit-i Şerif okutuldu.

Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı mask
Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı
Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler Erzurum’da dualarla anıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Lala Mustafa Paşa Camisi’nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Namazdan sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara cami çıkşında ikramlarda bulundu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

07 Şub 2024 - 16:49 İHA Erzurum- Yaşam

Mahreç  İha

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