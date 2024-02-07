Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler Erzurum’da dualarla anıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Lala Mustafa Paşa Camisi’nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Namazdan sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara cami çıkşında ikramlarda bulundu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı.