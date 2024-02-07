Malatya adliye binasının temeli atılıyor

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte temel kazısı yapılan ve Cuma günü resmi temel atma töreni yapılacak yeni adliye binası inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci‘ye projenin hayata geçirilmesi anlamında verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Malatya Barosu Başkanı Onur Demez “Bülent bey, gerek proje noktasında, gerekse ödenek noktasında her defa meclise gittiğimde yorulmadan usanmadan benimle birlikte Bakanlıkta gerekli görüşmeleri yaparak, bu sürecin bu aşamaya gelmesinde çok ciddi emek sarf etmiştir. Kendilerine şahsım ve başkanlığım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’ya prestijli bir adliye binası kazandırdıklarını belirten Tüfenkci ise, “Türkiye’nin en büyük ve prestijli adliye binasını Malatya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süreç biraz uzun sürdü. İnşallah önümüzdeki Cuma günü Adalet Bakanımızın da katılımlarıyla resmi temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Malatya’mıza güzel bir adliye binası kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şu anda Malatya’da yargı camiası 7 yerde hizmet vermekte ve parçalanmış, bölünmüş vaziyette. Hem vatandaşlarımız hem de avukat arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntılar çekiyor. İl başkanımızın, teşkilatımızın BARO Başkanımızın gayretleriyle bunları belli bir yerde toplama adına epey bir mücadele ettik. Ama uygun yer bulmakta maalesef zorlandık. Başsavcımızda bu konuda ciddi anlamda emek sarf ediyor. Gelinen nokta itibari ile inşaatı süresi içerisinde müteahhit firmamız bitirecek burayı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Adliye binamızın bir bölümünde Baromuza da yer ayrılacak. Esasında biz bu süreci depremden önce planlamıştık. Depremle beraber malumunuz adliye binasının yıkılmasıyla bu ihtiyaç olmazsa olmaz durumuna geldi. Gelinen nokta itibariyle güzel bir noktadayız. Ben inşaatımızın kazasız belasız devamını, çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.