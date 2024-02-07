Selçuk Bayraktar’dan yıl dönümünde deprem bölgesine ziyaret

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremde yıkıma uğrayan 11 ile ziyaret gerçekleştiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adıyaman’da K2 B konteyner kentindeki Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın Bilim Çadırı’nda eğitim alan depremzede çocuklarla bir araya geldi. Adıyaman’da Baykar’ın yaptırdığı toplu konutları da yerinde inceleyen Bayraktar, yaptırılıp devlete ve vatandaşlara bağışlanacak Adıyaman, Maraş ve Hatay’da toplam bin konutta çalışmaların devam ettiğini, Maraş’taki konutların kayıs ayında teslim edileceğini söyledi.

Mütevelli heyet başkanlığını Selçuk Bayraktar’ın yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın beraberindeki gönüllü ordusu ile birlikte 6 Şubat depreminin ilk gününden depremin 1. yıl dönümüne ulaşan süre içerisinde bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beraberindeki genç gönüllülerle birlikte bölge insanına

destek olmak, dayanışmak, çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlayabilmek için var gücüyle çalışan T3 Vakfı, Adıyaman K2-B konteyner kentindeki Bilim Çadırı’nda depremzede ilk, orta ve lise düzeyindeki çocuklara okul eğitiminin yanı sıra psikolojik destek ve motivasyonlarını üst düzeye çıkarabilmelerini sağlayıcı aktiviteler yaptırıyor.

T3 Vakfının Adıyaman’daki Bilim Çadırı’na ziyarette bulunan Selçuk Bayraktar, çocuklarla zaman geçirip, onlara hediyeler dağıttı. Konteyner kentte kalan kadınların karşıladığı Bayraktar, T3 Vakfı gönüllüsü öğretmenlerden eğitim alan çocuklarla sohbet etti. Bayraktar, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye’nin 2023 yılında dünya tarihi boyunca karada yaşanmış en büyük iki depremle sarsıldığını ifade eden Selçuk Bayraktar, "Depremin hemen sonrasında bizler de tıpkı milletimizin gösterdiği dayanışma gibi Baykar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’ndaki gönüllü arkadaşlarımız ve Can Sağlığı Vakfı’ndaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte seferber olduk. Baykar olarak öncelikle nakdi yardımlarda bulunduk. Hemen sonrasında kısa bir süre içinde bir iki gün içinde hem T3’den hem can sağlığından gönüllülerimizle birlikte sahaya indik. Ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Depremin yaşandığı illerde devlete ve millete bağışlamak üzere konteyner kentler ve kalıcı konutlar inşa ettiklerini anlatan Bayraktar, "Maraş’ta konteyner kentimizi kurduk. Onu bağışladık devletimize. Hemen peşinden de kalıcı konutları inşa etmek üzere devletimize, milletimize bağışlamak üzere çalışmalar başladı. Üç şehrimizde bu çalışmalar devam ediyor. Bir tanesi Adıyaman’da. Toplamda bin konut olmak üzere Adıyaman, Maraş ve Hatay’da çalışmalar devam ediyor. İnşallah Maraş’taki konutlarımızın teslimatı mayıs ayı içinde gerçekleşmiş olacak. Adıyaman ve Hatay’da ilerleyen aylarda inşallah onları da ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize bağışlanacak" dedi.

"Çanakkale’deki gayreti burada da görüyoruz"

Bölgede vatandaşların barınma ve hayati ihtiyaçlarının yanı sıra moral motivasyon ve psikolojilerini düzeltmek adına faaliyetlerde de bulunduklarını hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Bir yandan tabii bizler kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte deney yap atölyeleri ve psikolojik destek merkezleri de kurduk. Onlarda da gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor. Bugün depremin yıl dönümü olması hasebiyle sahadaki arkadaşlarımızla birlikte ve buradaki gençlerimizle bir araya geldik. Onların faaliyetlerini inceledik. Az önce gördük ki içeride TEKNOFEST kuşağına da yetişen gençlerimiz var. TEKNOFEST 2024 Adana’da olacak. Ona hazırlanan gençlerimiz de var. Bütün bu acı yıkımın yanında bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Halihazırda bu dayanışma da adeta milletimizin Çanakkale’de bundan yüz yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi burada da aynı dayanışmayı görüyoruz" dedi.

Bölge halkının bozulan psikolojisini ve moralini yerine getirmek adına yaptıkları çalışmalardan bahseden Selçuk Bayraktar, "Can Sağlığı Vakfı olarak ilk günden itibaren gönüllü doktorlarımızdan, psikologlarımızdan, psikiyatrlarımızdan oluşan ekiplerimiz sahadaydılar. Önce çadır kentlerde daha sonra psikososyal dayanışma merkezleri, destek merkezlerinde konteyner kentlerde hizmet verdiler. Elbette böylesine büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor. Biz ve gönüllü yol arkadaşlarımız elinden geleni ardına koymamaya çalıştı ve çalışıyor" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar Adıyaman’ın ardından Kahramanmaraş’a geçti.