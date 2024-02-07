İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil’e veda

2021 yılından beri Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan İsmail Çitil, deprem öncesinde başta tarımsal destekler olmak üzere üretici ve çiftçi dostu yönetim anlayışı ile ön planda oldu. Asrın felaketinin ardından da gecesini gündüzüne katarak sahada ayak basmadık yer bırakmayan Çitil, üretimin sürekliliği ile yaraların sarılması için azami gayret gösterdi. Çitil’in güler yüzlü ve sonuç odaklı çalışmaları ile üretici ve üretimi önemseyen bu idarecilik tarzı, çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşanlar tarafından takdirle karşılandı.

Deprem sonrası süreci de başarılı bir şekilde yöneten Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü Ömer Tontuş’a devreden Çitil için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi. Programa, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, il ve ilçe tarım orman müdürlüğü personelleri katıldı.

Burada konuşan Çitil, Elbistan’ın, her zaman özel bir yeri olacağını söyledi.

Elbistan’daki yaklaşık 3 yıllık görev süresi boyunca adil ve tarafsız olarak hizmet etme gayretinde olduğunu vurgulayan Çitil, “Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı beyefendinin tensipleri ile Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak atanmış olmam nedeniyle ile Elbistan’daki görevim sona erdi. Görev yapmış olduğum bu zaman içerisinde siz hemşerilerime gönlüm de ve kapım da açık olarak adil, güler yüzlü ve tarafsız olarak hizmet etmeye gayret gösterdim. Bu süre içerisinde sizlerin yakın ilgi, içtenlik, misafirperverliğini gördüm ve geride güzel anılar, arkadaşlıklar, dostluklar edindim. Elbistan’ın bende özel bir yeri her zaman olacaktır ve her zaman sizlere kapım açık olacaktır. Bu vesile ile tüm hemşerilerim ve mesai arkadaşlarımdan haklarını helal etmenizi istiyorum. Varsa hakkımız sizlere helal olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise, Çitil’in görev süresi boyunca Elbistan’a en iyi şekilde hizmet etme çabası içerisinde olduğunu belirtti.

Bilir, yeni görevinde başarılar dileyerek Çitil’e emeklerinden dolayı hediye takdim etti.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş da; Çitil’e yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak plaket ve hediye takdim etti.