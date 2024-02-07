Deprem şehidi olan sınıf arkadaşlarının anısını yaşatacaklar  

Elbistan Anadolu Lisesi 2007 yılı mezunları, depremde kaybettikleri sınıf arkadaşları Elbistan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Songül Koç ve çocuklarının anısını yaşatmak için anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Sınıf arkadaşlarının acısını yüreklerine gömen Elbistan Anadolu Lisesi 2007 mezunları, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukların işitsel, görsel ve el becerilerini destekleyecek materyal ve oyuncaklar ile donatılan çocuk gelişim odası yaptırdı.

Çocuklar için önemli bir işlev üstlenecek çocuk gelişim odasının açılışına Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İsmail Çelik, hastane yönetimi ve çalışanları ile Elbistan Anadolu Lisesi 2007 yılı mezunları katıldı.

Açılış sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Anadolu Lisesi 2007 mezunları; “Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde önce Pazarcık, ardından ilçemiz merkezli gerçekleşen depremlerden 11 ilimizde yaşayan milyonlarca insan etkilenmiş olup depremin yol açtığı sosyal, psikolojik ve ekonomik etkiler devletimizin gayretlerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun ve yardımseverlerin katkılarıyla giderilmeye çalışılmaktadır.

Özellikle, depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan ilçemizde de depremin yaraları sarılmaya devam edilmekte olup depremin birinci yıl dönümünü yaşadığımız 6 Şubat 2024 tarihinde hüznümüzü hafifletecek bir çalışmaya imza atmak istedik.

Elbistan Anadolu Lisesi 2007 mezunları olarak, sınıf arkadaşımız olan ve depremde hayatını kaybeden Elbistan Devlet Hastanesinde görevli Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Songül Koç ve çocukları anısına, hastane yetkililerinin de desteğiyle bir çocuk gelişim odası yaptırarak çocuklara hediye ettik. Hastanede tedavi gören çocukların işitsel, görsel ve el becerilerini destekleyecek materyal ve oyuncaklar ile donatılan oda sayesinde hastanede bulundukları süre zarfında çocukların mutlu vakit geçirebilmelerini amaçlıyoruz. Bu vesile ile; geçtiğimiz yıl depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, hastane yönetimine ve çalışanlarına ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar geçtiğimiz yıl depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dediler.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İsmail Çelik de; bu anlamlı çalışmada katkı sunanlara teşekkür etti.