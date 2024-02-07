Arif Yılmaz, yeniden göreve talip oldu

Battalgazi Mahallesi için ‘Biz kocaman bir aileyiz’ diyen Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki dönemdir sizlerin de takdiri ile yürüttüğüm Battalgazi Mahalle Muhtarlığında iki felaketi birlikte yaşadık ve atlattık. İlk önce pandemi ve daha sonra da asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri. Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara ve kalanlara sabır ve Allah'tan şifa diliyorum.

Battalgazi Mahallesi olarak zor günlerde kocaman bir aile olduğumuzu gösterdik. Biz kocaman bir aileyiz. Deprem sonrası öğrencilere sınıflar açtık. Özellikle depremden etkilenen çocuk ve mahalle halkına psikolojik destek amaçlı etkinlikler düzenlendi. Çadır kentimizde sinema ve palyaço gösterisi, yemek, aşure ve çiğ köfte ikramları yapıldı. Afetlerde yardımların mahallemize ulaşmasını sağlayan bize maddi ve manevi destek veren Kaymakamlık, Kızılay, AFAD, belediye, vakıflar ve ilgili kurumlara ve de özellikle gönüllü olarak hizmet eden mahalle sakinlerine teşekkür ederim.”

Muhtarlığı süresince mahallesinin sosyal, kültürel ve alt-üst yapı çalışmalarında öncülük ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Önceki çalışmalarımızda; doğal gazı ilçemizde mahallemize ilk biz getirmiştik. DSİ ile yazışmalar yaparak Söğütlü Taşkın Önleme Projesinin hayata geçmesine köprünün yapılmasına vesile olduk. Mahallemize muhtarlık binası yaptırmıştık. 2 tane anaokulu açılmasında ve bir tane kreş açılmasında katkımız oldu. Camilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verdik. Halk Eğitime bağlı kurslar açtırdık. Odun, kömür, gıda ve maddi yardımların dağıtılmasına vesile olduk” dedi.

Yeni dönem için de hayata geçirmek istediği projeleri sıralayan Battalgazi Mahallesi Muhtarı ve adayı Arif Yılmaz, “Bundan sonra da; mahallemize bir sağlık ocağını programa aldırdık. Gençler için 2 katlı sosyal tesis açılmasını programa aldırdık. Havaların ısınmasıyla ilk önce altyapının bitirilmesi ile birlikte su, kanalizasyon ve yol yapımının ilk önce mahallemizden başlayacağını müjdelemek istiyorum. Bundan sonra da deprem ve yerinde dönüşüm ile ilgili mahalle sakinlerine yardımcı olacağımızı bildirmek istiyorum. Seçimlerde tekrar aday olduğumu bildirir, mahalle sakinlerimizden destek vermelerini bekliyorum. Mahalle sakinlerimiz 0542 710 9680 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bana ulaşabilirler. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.