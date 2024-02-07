Deprem sonrasında Elbistan’ın nüfusunda büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Elbistan’da, 1 yıl önce yaşanan depremin ardından barınma sorunu yaşayan birçok vatandaş, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmıştı. Elbistan’ın nüfusu ilk etapta ciddi şekilde düşse de, yaz ayları ile birlikte yeniden artmıştı. Ancak evi ya da işyeri yıkılan birçok Elbistanlı, memleketine dönmedi. Bu da TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki rakamlara ‘kayıp yıl’ olarak yansıdı. 2022 yılında 141 bin 307 olarak açıklanan Elbistan’ın nüfusu yüzde 10’a yakın düştü. Elbistan’ın 2023 yılı nüfusu 127 bin 755 olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara göre, asrın felaketinin ardından göç veren kentin nüfusu 13 bin 552 kişi azalmış oldu.

TÜİK’ten derlenen verilere göre, Elbistan merkez ve kırsal mahallelerin de nüfusu belli oldu. Buna göre, Elbistan’ın en az nüfusa sahip kırsal mahallesi 21 kişiyle Sünnet oldu. Sünnet Mahallesi’ni 25 kişinin yaşadığı Özbek Mahallesi izledi. Elbistan’ın en fazla nüfusa sahip kırsal mahallesi ise Karaelbistan oldu. Karaelbistan’ın nüfusu 6 bin 429 olarak belirlendi.

Merkez mahallerde ise, Yeşilyurt ilk sırada yer aldı. Yeşilyurt Mahallesi’nin nüfusu 11 bin 738 oldu. Yeşilyurt’u, 11 bin 238 kişi ile Kızılcaoba izledi. Yunus Emre Mahallesi ise 10 bin 193 kişi ile 3.sırada yer aldı. Elbistan’ın en düşük nüfusa sahip merkez mahallesi ise Ceyhan oldu. Ceyhan Mahallesi’nin nüfusu 1942 olarak kayıtlara geçti.

Elbistan tüm mahallelerinin nüfusları ise şu şekilde:

“Ağlıca Mahallesi 255, Akarca Mahallesi 71, Akbayır Mahallesi 1150, Akören Mahallesi 595, Aksakal Mahallesi 98, Alembey Mahallesi 877, Alkayaoğlu Mahallesi 85, Armutalan Mahallesi 59, Atmalıkaşanlı Mahallesi 197, Bahçelievler Mahallesi 2 bin 851, Bakış Mahallesi 611, Balıkçıl Mahallesi 379, Battalgazi Mahallesi 9 bin 649, Beştepe Mahallesi 61, Beyyurdu Mahallesi 149, Büyükyapalak Mahallesi 2 bin 168, Çalış Mahallesi 665, Çatova Mahallesi 1413, Ceyhan Mahallesi 1942, Çiçek Mahallesi 3 bin 21, Çıtlık Mahallesi 111, Cumhuriyet Mahallesi 9 bin 287, Demircilik Mahallesi 1104, Dervişçimli Mahallesi 32, Doğan Mahallesi 1269, Eldelek Mahallesi 335, Elmalı Mahallesi 132, Esentepe Mahallesi 5 bin 639, Evcihüyük Mahallesi 329, Fakıoğlu Mahallesi 94, Geçit Mahallesi 830, Gökçek Mahallesi 529, Güblüce Mahallesi 222, Gücük Mahallesi 188, Gümüşdöven Mahallesi 184, Günaltı Mahallesi 107, Gündere Mahallesi 524, Güneşli Mahallesi 3 bin 837, Güvercinlik Mahallesi 501, Hacıhasanlı Mahallesi 154, Hasanalili Mahallesi 70, Hasankendi Mahallesi 464, Horhor Mahallesi 42, İğde Mahallesi 1683, İkizpınar Mahallesi 208, İncecik Mahallesi 303, Izgın Mahallesi 1828, Kalaycık Mahallesi 119, Kalealtı Mahallesi 883, Kangal Mahallesi 110, Kantarma Mahallesi 51, Karaelbistan Mahallesi 6 bin 429, Karahasanuşağı Mahallesi 599, Karahüyük Mahallesi 453, Karamağara Mahallesi 219, Kavaktepe Mahallesi 117, Kayageçit Mahallesi 94, Keçemağara Mahallesi 215, Kışla Mahallesi 471, Kızılcaoba Mahallesi 11 bin 238, Köprübaşı Mahallesi 2 bin 722, Körücek Mahallesi 81, Köseyahya Mahallesi 92, Köşk Mahallesi 83, Küçükyapalak Mahallesi 252, Kümbet Mahallesi 4 bin 754, Orhangazi Mahallesi 4 bin 3, Ovacık Mahallesi 160, Özbek Mahallesi 25, Özcanlı Mahallesi 88, Pınarbaşı Mahallesi 6 bin 163, Sarıyatak Mahallesi 62, Sevdilli Mahallesi 348, Söğütlü Mahallesi 1327, Sünnet Mahallesi 21, Tapkırankale Mahallesi 202, Tapkıran Mahallesi 188, Taşburun Mahallesi 859, Tepebaşı (Gücük) Mahallesi 101, Tepebaşı Mahallesi 4 bin 213, Topallı Mahallesi 94, Toprakhisar Mahallesi 71, Türkören Mahallesi 508, Uncular Mahallesi 338, Uzunpınar Mahallesi 43, Yalak Mahallesi 34, Yalıntaş Mahallesi 137, Yapılı Mahallesi 75, Yapılıpınar Mahallesi 17, Yapraklı Mahallesi 1341, Yeşilyurt Mahallesi 11 bin 738, Yoğunsöğüt Mahallesi 122 ve Yunus Emre Mahallesi ise 10 bin 193.”