Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Elbistanlılarla buluştu

Kendine has üslubu ve tarzı ile katılımcılara deprem, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Müslüman dünyasının durumuna ilişkin konulara değinen Genç’in söyleşisi büyük ilgi gördü.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’ndaki etkinliğe, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında deprem şehitleri için dua edildi.

Daha sonra sahneye davet edilen akademisyen şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, katılımcılara etkileyici bir sunum yaptı.

Konuşmasına deprem ve etkilerine değinerek başlayan Prof. Dr. Genç, eğitime, Filistin’deki insanlık dışı muameleye vurgular yaptı.

Tarihimizi ve köklerimizi unutmamamız gerektiğine dikkat çeken Genç, tarih bilincinin önemini vurguladı.

Batı medeniyetinin de iyi bilinmesi gerektiğini dikkat çeken Genç, “3 büyük depremin içinde bulunan birisi olarak depremin ne olduğunu yaşayarak biliyorum. Halden birazcık anladığımdan dolayı elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim, hayatlarını kaybedenlere rahmet dilesin. Kalanlara da sabır diliyorum” dedi.

Duanın önemine vurgu yapan Genç, “Rabbim, akıbetimizi hayır eylesin. Niyazımızı eksik etmeyeceğiz. Kavli ve fiili duamızı hep yapacağız. Fiili dua problemimizi halletmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Genç, kendi yaşamından da örnekler vererek, “Müslümanlar olarak neden gerideyiz? Hani bizim ilk emrimiz oku idi. Batıdan ve Amerika’dan medeniyet dilenecek kadar aşağılaşmış bir İslam dünyası var şuan. İslam dünyasının ayağa kalkması gerek. Batı, zulüm dünyasıdır. Batıdan bir şey alamazsınız. Onlardan merhamet mi bekliyorsunuz? Onlar, kendi insanlarının dışındakileri hiçbir zaman insan saymadılar” şeklinde konuştu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, program sonunda Prof. Dr. Nurullah Genç’e hediye ve milli eğitim tarafından basımı yapılan ‘En Soğuk Gün 6 Şubat’ adlı kitabı takdim etti.

Genç’i, Elbistan’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çetin, “Kıymetli hocamızın bizlere vereceği tavsiyeler bizler için oldukça önemli. Bizleri kırmayıp davetimize icabet eden kıymetli hocamıza ve programımıza teşrif edenlere teşekkür ederim” dedi.