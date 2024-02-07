Ev anahtarını alan depremzede: "Hem sevindim hem üzüldüm"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde binlerce bina yıkıldı. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılarak kura çekimi sonrası vatandaşlara evlerinin anahtarlarını verdi. Kurada adı çıkan Fadime Karaca, anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elinden aldı. Anahtarını alan Karaca, "Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet Bahçeli’ye verdi. Çok güzel duygular hissettim" şeklinde konuştu.

"Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla ikisinin arasında anahtarı aldım"

Karaca, "Depreme evde yakalandım tek başıma, evimiz ağır hasarlıydı. Evimiz yıkıldı, yerle bir oldu. Kura çekimi vardı. Bize de çıktı. Cumhurbaşkanımın hediyesi. Hem üzüldüm hem sevindim. Depremi yaşadık, ölenler oldu. Evimiz 4’üncü kat 3+1 ev. Orada tek başıma yaşayacağım, çocuklar gelecek. Cumhurbaşkanı anahtarı alıp, Devlet Bahçeli’ye verdi. Çok güzel duygular hissettim. Cumhurbaşkanımızla konuştum bire bir. Anahtarı Devlet Bahçeli’ye verdi. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla ikisinin arasında anahtarı aldım" dedi.