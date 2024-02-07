Ekinözü’nün nüfusu arttı, Nurhak’ta düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre Ekinözü’nün nüfusu artarken Nurhak ilçesinde ise düşüş yaşandı.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, komşu ilçelerin de nüfusları belli oldu.

Buna göre, Ekinözü ilçesinin nüfusunda artış yaşandı. 2022 yılında 10 bin 290 olan ilçenin toplam nüfusu 181 kişi artarak 2023’te 10 bin 471’e yükseldi.

Nurhak ilçesi ise göç verdi. Nurhak’ın nüfusu 2022’ye göre 273 kişi azaldı. İlçenin 2022 yılında 12 bin 257 olan nüfusu 11 bin 984’e düştü.

Afşin’in 2023 yılı nüfus sayısı ise 78 bin 152 olarak kayıtlara geçti