Yeniden Refah Partisi’nin Belediye Başkan adayı Eyyüp Ceran oldu

AK Parti’den istifa eden Eyyup Ceran, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı oldu.

Adaylık açıklamasında, “Elbistan halkı ‘Ahlaklı Belediyecilik’ anlayışı ile buluşacak diyen Ceran, temiz siyaset ve eşit hizmet vurgusu yaptı.

Elbistan’ın deneyimli siyasetçilerinden Eyyup Ceran, 31 Mart yerel seçimleri için Yeniden refah Partisi’nin (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı olarak kendisine yeni bir yol haritası belirledi.

Adaylığı ile ilgili görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan İlçe Başkanlığı’nda resmi işlemleri tamamlayan Ceran, israfın, adam kayırmanın, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı yerine ise şeffaflığın ve hakkaniyetin geldiği bir belediyecilik anlayışını Yeniden Refah bayrağı ile Elbistan’a kazandıracaklarını söyledi.

Siyasi yaşamı boyunca; Halka hizmet Hakk’a hizmettir düşüncesini en önemli düstur olarak gördüğünü hatırlatan Ceran, “İşte bu düsturla şekillenen belediyeciliği Yeniden Refah Partisi ile Elbistan’la buluşturacağız. Besmelemizi çektik ve kollarımızı sıvadık. Halkımızın karşısına temiz siyaset ve eşit hizmet parolası ile çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Millete hizmeti ibadet olarak yapan anlayış Elbistan’ı ihya ve inşa edecek’ diyen Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Makam ve koltuk için değil, depremin yıkıp geçtiği Elbistan’ın geleceği için duyduğumuz kaygı ve payitaht şehrimizin şehrül emini olmak için elimizi taşın altına koyduk. Bu şehre ve insanlarımıza dair sevdamızın büyüklüğü asla tartışılamaz. Millî görüş ruhuyla Yeniden Refah'la, şehrimizi omuz omuza ayağa kaldırmanın mücadelesi içinde olacağız. Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin” dedi.