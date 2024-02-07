Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede aranan şahıslara yönelik olarak yaptığı operasyonlarda; çok sayıda suçtan toplamda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, Elbistan JASAT, İstihbarat Kısım Amirliği ve Elbistan KOM Timince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Jandarma ekipleri ilk olarak; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak ile yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 10 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Z. adlı hükümlünün, akrabalarının evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Aynı zamanda Karaelbistan Mahallesi’nde işyerinden hırsızlık olayının da faili olduğunu belirlenen E.Z.’nin yakalanması amacıyla Asayiş Komando Timi’nin desteği ile 4 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hükümlü E.Z., operasyon sonucunda akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmanın devamında ise, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö. adlı hükümlü de saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

Her iki hükümlü de jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, şehirdeki huzur ve güven ortamının sürmesi amacıyla her türlü suç ve suçluya karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı