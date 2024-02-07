Genel Başkan Akçul: “Allah, bir daha bize böyle acılar yaşatmasın”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, asrın felaketinin 1.yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

‘6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı’ diyen Genel Başkan Akçul, ülkemizin bir daha böylesine büyük acılar yaşamaması temennisinde bulundu.

Deprem hayatını kaybedenleri rahmetle anan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarıldığını hatırlattı.

Akçul, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketi olan 11 il ve 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinde, 50 binden fazla canımızı kaybettik. Böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını diliyorum. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemiller niyaz ediyorum.

6 Şubat 2023’te yüreğimiz yandı. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle. Bugün depremin acı hatıralarıyla yüreklerimiz bir kez daha sızlıyor. Acımız çok büyük. Devlet-millet ele ele vererek bu süreci bu zamana kadar getirdik.

Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarma gayretimiz devam edecektir. Arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan madenci emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın.”