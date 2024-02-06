Alperenlerden 6 Şubat’ın yıl dönümünde vatandaşlara sucuk-ekmek ikramı

Alperen Ocakları Vakfı Elbistan İlçe Başkanlığı, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılanlara ve yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara sucuk-ekmek ikramında bulundu.

Alperen Ocakları Vakfı Elbistan İlçe Başkanlığı, 6 Şubat’taki depremin ardından yaraları sarmak ve afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber olmuştu. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki Alperenlerin ve hayırseverlerin desteği ile kapsamlı bir yardım organizasyonuna giren Alperen Ocakları Vakfı Elbistan İlçe Başkanlığı, koordinasyon merkeziyle gece gündüz demeden iyilik için yarıştı. 1 yıldır ara vermeden çalışmalarına devam eden Alperenler, 6 Şubat asrın felaketinin seneyi devriyesinde de anlamlı bir organizasyona imza attı.

Deprem şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu asri mezarlıkta hazırlık yapan Alperenler, burada kilolarca sucuğu pişirip anma programına katılanlara ve yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlara ikram etti.

Alperen Ocakları Vakfı Elbistan İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, depremin ilk anından bugüne kadar afetzedelerin yardımına koştuklarını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanında insani yardımlara kadar soluksuz ve aralıksız bir çalışma sergilediklerini hatırlatan Bölükbaşı, “ Depremin üzerinden bir yıl geçti. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza vererek bugüne geldik. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Felaketin yıl dönümü dolayısıyla böyle bir çalışma yaptık. Burada bir yandan acıları paylaşırken bir yandan da hemşerilerimize ikramda bulunmak istedik. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Zor günlerden ve dönemlerden geçsek de acımız hiç azalmadı. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da; bu duyarlılığından dolayı Alperen Ocakları Vakfı Elbistan İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ve Alperenlere teşekkür ettiler.