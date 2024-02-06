Otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 1 yaralı

Elbistan’da, cadde üzerinde çarpışan otomobillerden biri, taklalar atarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 46 KL 346 plakalı otomobille 46 ACG 959 plakalı otomobil, Vatan Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri taklalar atarak yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken; mahalle sakinleri de söz konusu kavşakta çok sık kaza yaşandığını belirterek hız kesici bariyer konmasını talep etti.