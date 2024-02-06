06 Şub 2024 - 20:11- Güncel G:

6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Pazarcık ve Elbistan depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi mask
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Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

# Asrın felaketi, Türkiye

06 Şub 2024 - 20:11 AA Ankara- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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