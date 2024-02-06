Elbistan’da 538 depremzede yeni yuvalarına kavuştu

Elbistan’da, yaklaşık 12 bin hak sahibinden 538’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yeni konutlarına kavuştu.

Kahramanmaraş genelindeki 9 bin 289 deprem konutunun kura çekimi ve anahtar teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünyada eşine benzerine çok az rastlanacak bir doğal yıkım karşısında devlet millet dayanışması şükürler olsun ki imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir” dedi.

Bahçeli, “Dünyada eşine benzerine çok az rastlanacak bir doğal yıkım karşısında devlet millet dayanışması şükürler olsun ki imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir. Bir yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın acil nitelikli insani ihtiyaçları da gecikmeksizin karşılanmıştır. Yaralarımız elbirliğiyle sarılmıştır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye sahnelenen dayanışma ve yardımlaşma ahlakı Türk milletinin asalet ve vicdan seviyesindeki muazzam yüksekliği, müşfik ve merhamet duygularındaki hayranlık uyandıran enginliğini gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır. Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat etmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yekvücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum.

İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçen günlerde Hatay ve Gaziantep'te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa'da perşembe günü Adıyaman'da inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini teslim etmektir. Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte butona basarak hak sahiplerinin belirleneceği kurayı başlattı.

Kura sonucunda bazı hak sahiplerinin anahtarları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edildi.

Törende, Elbistan’daki yaklaşık 11 bin hak sahibinden 538’i belirlendi. Konut teslimatı, peyderpey sürecek. Şubat sonunda 549 depremzedeye daha konutu verilecek. Mart ayı sonuna kadar da 1284 konut sahibine kavuşacak. Böylece mart sonuna kadar teslim edilecek konut sayısı 2 bin 371’e ulaşacak.