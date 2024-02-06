Cemevi’nde 6 Şubat anma etkinliği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nce, 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından deprem şehitlerini anmak için özel bir program düzenlendi.

Program, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu’nun konuşması ile başladı.

Cimikoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

5 Şubat günü akşamdan Elbistan'da kar yağıyordu. Herkes sıcak evlerinde uyuyordu. Takvim kara 6 Şubatı gösterdiğinde ise kıyamet kopmuştur. Evler yıkılmış, anneler çocuklarından, sevgililer, aileler birbirinden ayrılmıştır. Evler yıkılmış, aileler kaybolmuş, insanlar çıplak ve aç kalmıştı. Toz duman içinde bağırmalar, çağırmalar bir kıyamet günü yaşanıyordu. Hava kurşun gibi ağır ve soğuktu. Buna rağmen yakınlarını kaybedenler enkazın üstünde bir ümitle bekliyordu kimseler yoktu, insanlar kaderine terk edilmişti. Saatler ve günler geçtikçe ümitler sönmüştü. İnsanların çoğu soğukta ve enkazda zamanında müdahale edilmediği için ölmüştü. İnsanlar çıplak ve aç kalmıştı.”

Depremzedelere kucak açtıklarını hatırlatan Cimikoğlu, “Şube binamız depremin hemen ardından insanlarımıza sıcak yuva oldu. Canını kurtaranlar Cemevine sığınmıştır. Yakınlarını kaybedenler enkazın başında -20,-25 derece soğukta bekliyordu. İmdat feryatları yükseliyordu. Artık vakfımızın morguna cenazeler gelmeye başlamıştı. Cenazeleri vakfımızın cenaze nakil araçları ile kimi kefenli kimi kefensiz cenaze torbaları içinde köylerine taşınıyordu. Feryatlar göğe yükseliyordu. Gün geçtikçe Elbistan'da ölenlerin sayısı netleşiyordu. Her aile, gerek Elbistan'da gerek diğer deprem bölgelerinde bir yakınını kaybetmiştir.

Kimimiz yalın ayak, çıplak ve aç olarak yollara düştük, başka şehirlere gittik. Kimimiz enkazların üstünde gözyaşı döküyordu. Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve vakıf başkanları bizi yalnız bırakmadılar başkanları vakfımıza gıda, giyim, aydınlatma araç ve gereçleri vakfımıza gönderdiler.

Vakfımıza üye olanlar, üye yakınları ve vakfımızla bire bir irtibatı olan 140 canımız hakka yürümüştür. Ayrıca Elbistan ilçemizde 1024 canımız hayatını kaybetti. Genel olarak 11 ilimizde, 124 ilçede, 6 bin 929 köy ve mahallede deprem felaketinde resmi olmamak beraber 53 bin 537 bin ölü, 107 bin 213 yaralı olmuştur” dedi.

Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen aynı havayı hissettiklerini vurgulayan Başkan Cicmikoğlu, “6 Şubat 2023 felaketinin yıl döneminde aynı havayı his ediyoruz. Depremde 11 ilimizde ilçe ve köylerimizde ölenlerin saygısı önünde yönetim kurulu olarak anılarına saygı ile eğiliyoruz. Deprem süresince burada bulunan yönetim kurulu üyeleri, tüm vakfın personeli ve gönüllü olarak o süre içinde hizmet yapanların saygıyla selamlıyoruz.

Ayrıca Avrupa’da bulunan, Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Dernekleri, belediyeler, tüm sivil toplum kuruluşlarını bize maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Cimikoğlu’nun açıklamasının ardından depremde hayatını kaybedenler için Gülbenk okundu. Program, lokma ikramı ile sona erdi.