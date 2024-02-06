Sanayi esnafı, deprem şehitlerini andı

Asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla işyerlerini açmama kararı alan Elbistan Sanayi Sitesi esnafı, deprem şehitlerini dualarla andı.

Elbistan küçük sanayi sitesi esnafları, asrın felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat nedeniyle yas tuttuklarının göstergesi olarak 1 günlüğüne kepenklerini açmama kararı almıştı. Sanayi sitesindeki esnafların büyük bölümü bu karara uydu.

Sabah saatlerinde sanayi sitesinde toplanan esnaflar, Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı, Elbistan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Öztürk ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin ve çok sayıda esnaf katıldı.

Esnaflar ve oda başkanları ilk olarak deprem şehitlerinin bulunduğu asri mezarlığı ziyaret etti. Kabirlerde dua edilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Eller semaya açılarak tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra ise Mevlid-i Şerif okundu.

Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı, Elbistan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Öztürk ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, tüm deprem şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söylediler.

Elbistan ve ülkemizde bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulunan oda başkanları, “Gerçekten çok büyük acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, eşimizi, dostlarımızı toprağa verdik. Bu acıyı tarif etmemiz mümkün değil. Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandılar.