Elbistan’da esnaflardan dayanışma ruhu

Elbistan’daki birçok esnaf, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Elbistan’ın, 7’den 70’e acıda ve sevinçte bir ve beraber olduğunu gösteren esnaflardan kimisi vatandaşlara ücretsiz yemek ve tatlı gibi ikramlarda bulundu, kimisi de 1 günlük cirosunu depremzede yetimler ve vatandaşlara yardım olarak dağıtacağını açıkladı.

Elbistan, asrın felaketinde bir kez daha asrın dayanışmasının merkezi oldu. İlçede gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok sektördeki esnaflar, dayanışma ruhunun göstergesi olarak anlamlı bir çabanın içine girdi.

Esnaflar, günler öncesinden hazırlıklarını yaptı. Kimisi, ürünlerini ücretsiz olarak dağıttı. Kimisi de kazancını depremzedelere bağışladı. Kimisi, depremde yetim ya da öksüz kalan çocuğu sevindirdi, kimisi de dar gelirli ailelerin yardımına koştu.

Esnaflar, bu dayanışmayla ilgili, “Bizim hüznümüz de, ağıtımız da sevincimiz de bir. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Yeri geldi bir lokma ekmeği bölüştük, yeri geldi suyumuzu bölüp içtik. Gözyaşlarını beraber silen, sevincini hep birlikte paylaşan Elbistan olarak karınca kararınca halkımıza destek olmak istedik. İnşallah asrın felaketinin izlerini, asrın dayanışmasıyla sileceğiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem şehitlerimizin de ruhu şad olsun” dediler.

Vatandaşlar da bu duyarlılıklarından dolayı esnaflara teşekkür ettiler.