Milli Yol Partisi’nden tatlı ikramı

Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan Belediye Başkan adayı Ali Alagöz ve Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla tatlı ikramında bulunuldu.

Elbistan’da, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla birçok program düzenlendi. Programlardan birinin ev sahibi de Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan İlçe Teşkilatı oldu. Milli Yol Partisi (MYP) Elbistan Belediye Başkan adayı Ali Alagöz ve MYP Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, Uzun Çrşı girişinde partililerle birlikte vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Algöz ve Özgen, Elbistan başta olmak üzere tüm deprem şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Felaketin yıl dönümü dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Alagöz ve Özgen, “Allah bir daha memleketimize ve ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Felaketin, kıyamet provasının üzerinden bir yıl geçse de acılarımız taze. Tüm deprem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tekrar başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da; bu anlamlı etkinlik için Milli Yol Partisi’ne teşekkür ettiler.