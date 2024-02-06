06 Şub 2024 - 15:59- Politika G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti”

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısında yaralanan 6 kişiden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, “Zamanında müdahaleliyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğer erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimize tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürecektir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 1 yaralımızın Hakk’a yürümüş olması nedeniyle Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum” dedi.

06 Şub 2024 - 15:59 İHA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL