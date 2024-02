Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz”

Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhur ittifakı söz verir ve yapar. 1 yıl önce büyük bir felaket yaşadık. Türkiye 6 Şubat gününe büyük bir felaket ile uyandı. 7.7 büyüklüğünde ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem ve şiddeti onlara yakın binlerce artçı saldırı ile dünyamız başımıza yıkıldı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı bakımından asrın felaketi olarak kayıtlara geçmiştir. Yıkılan binalarının yüzde 90’dan fazlasının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin büyüklüğünü daha da arttırmıştır. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Depremden kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını inşallah hep yaşatacağız. Rabbimden bu gece idrak edeceğimiz Miraç gecesinde rabbimden ölenler adına af diliyorum. Milletleri yapan millet yapan özelliklerinden biride sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi üzüntüde tek yürek olup acıları dayanılır kılmalarıdır. Hem birey hem de toplum olarak bizlere en çok toplum olarak böyle zamanlarda lazımdır. Asrın felaketinin ardından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum vardır. Benzer felaketler karşısında en gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığını gördük. Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları yeniden hayata tutunmuş bir tabloya kavuşturduk” diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi daha güvenli inşa etme yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerin etrafında kenetlenen her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü saatlerde insan üstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan kahramanlarımızın hiçbirini unutmayacağız. Depremzede vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar hem yakınlarını hem de kalanları kurtarmanın mücadelesini verdiler. Soğuğa, çamura ve diğer tüm olumsuzluklara meydan okuyarak fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak mümkün değildir. Rabbim hepsine dayanma gücü versin. Devlet olarak afetin ilk anından itibaren milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. Kahramanmaraş’tan başlayıp 11 ili etkileyen bütün şehirlerimizde 39 bini yıkılmış 60 bini acil yıkılacak 200 bini ağır hasarlı bina ortaya çıkmıştı. 26 bininde çok acil arama-kurtarma çalışması yürütülmesi gerekiyordu. Tarihin en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürüttük. Deprem bölgesinde 650 bin görevli görevlendirerek bütün sistemin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağladık. 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi ile çalışmaların yürütülmesini sağladık. Enkaz altında kurtardığımız her can umudumuzu tazeledi. Yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Ardından bölge genelinde kurduğumuz 215 bin konteyner ile daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon afetzede vatandaşımızın ulaşımını sağladık. 1.2 milyon vatandaşımızı misafir ederken 300 binin üzerinde haneye kira desteği sağladık. Üniversite sınavında öğrencilerimizin ulaşımını sağladık.”

“Bu sene sonu 200 bin öbür yıl sonu 390 bin konut teslim edeceğiz”

Erdoğan, Türk Hava Yolları ile ortak yaptığımız 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 111 bin kişi 989 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer çalışmalar ile birlikte deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardık ve kalıcı konutların hemen inşasına başladık. Geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep’te kura çekimi yaptık. Bugünde Kahramanmaraş’ta konutların kurasını çekip anahtarları teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş’ta 20 bin konutun inşası sürüyor. Bütün anahtarları teslim edene kadar gece-gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa’da, Perşembe günü Adıyaman’da kura çekimi ve anahtar teslim törenleri ile vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah’ın izniyle gelecek sene sonunda 390 bin konutu vereceğiz. Herkesin gönül hoşluğunu sağlayacağız” diye konuştu.